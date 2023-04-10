У некоторые из них серьезные ранения и заболевания.

В понедельник, 10 апреля, Украина вернула домой военнопленных, среди которых защитники Мариуполя и Гостомеля, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Нам удалось провести очередной большой обмен пленными. Возвращаем домой 100 наших людей - это военные, моряки, пограничники, нацгвардейцы. Среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали", Гостомеля. Некоторые люди получили серьезные ранения, имеют заболевания. Сделаем все необходимое, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь", - отметил он в Telegram.

Ермак подчеркнул, что президент поставил задачу – вернуть всех украинцев.

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"Это был непростой обмен, и я благодарен всей команде, Координационному штабу по обращению с военнопленными за то, что каждый делает то, что часто многим может казаться невозможным. Делает свою работу, очень важную сегодня. Особенно рад сообщить замечательную новость об обмене родственникам освобожденных из плена людей. Они долго ждали своих мужей, жен, родителей дома. Ожидание – это всегда очень сложный и нервный процесс", – сказал руководитель ОП.

На видео с обмену можно увидеть защитницу Мариуполя Валерию Карпиленко ("Нава"). Женщина потеряла на "Азовстали" мужа - ее возлюбленный Андрей "Борода" погиб во время штурма россиян. Это произошло через три дня после их свадьбы. В мае защитница Мариуполя попала в плен.

Обмен пленными с РФ - что надо знать

С начала полномасштабного вторжения России и до конца марта Украине удалось вернуть домой 1993 украинца, захваченных россиянами в плен.

В прошлом месяце Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных оккупантов, транспортировку которых позволяло их состояние, по процедуре репатриации, которая предусматривает возвращение тяжелораненых пленных без каких-либо условий.

Москва же вопреки международному праву держит в плену раненых военных (на начало года в плену находилось 800 раненых бойцов) и гражданских. Кроме этого, враг не соглашается на проведение масштабного обмена по принципу "всех на всех" и срывает процесс обмена пленными.

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