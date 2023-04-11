Враг не ведет с украинской стороной никакой переписки.

Россия тормозит возвращение украинских военнопленных из полка "Азов".

Об этом проинформировал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Во время встречи с семьями "азовцев" звучали вопросы о возвращении пленных украинских воинов, ведь за последние несколько обменов из этих бойцов вернулись домой лишь единицы.

"Мы можем хоть каждый день требовать возвращения, но это ничего не изменит", - добавили в штабе.

Видео дня

Кроме того, представитель полка отметил, что не все защитники выходили из "Азовстали" под наблюдением международных организаций. Это важно в вопросе подтверждения пребывания наших бойцов в плену российской стороной.

В частности, 16 и 17 мая 2022 года бойцы эвакуировались без представителей Международного комитета Красного Креста. Во время выхода все их фамилии записали и передали Национальной гвардии Украины. Наблюдатели МККК анкетировали только тех, кто покидал укрепления завода 18 и 20 мая. Сейчас враг не реагирует на запросы международных организаций.

"Дополнительная информация у нас от тех, кого удалось освободить из плена. Для нас важно знать, где наши ребята, и мы требуем их освобождения. Вид учета не имеет значения, потому что Россия не ведет с нами никакой переписки. То есть мы не можем написать в РФ: ану подтвердите нам немедленно того и того", – подчеркнул представитель штаба.

Обмен пленными

С начала полномасштабного вторжения России и до конца марта Украине удалось вернуть домой 1993 украинца, которые были в плену оккупантов.

Как ранее сообщал УНИАН, враг не соглашается на проведение масштабного обмена по принципу "всех на всех" и срывает процесс обмена пленными.

Последний крупный обмен состоялся в понедельник, 10 апреля. Украина вернула домой военнопленных. На видео по обмену можно увидеть защитницу Мариуполя Валерию Карпиленко ("Нава").

Вас также могут заинтересовать новости: