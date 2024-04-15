Стало известно о 6 "двухсотых" оккупантах.

Украина нашла на своей территории капитана РФ и уничтожила. О ликвидации российского военного задним числом сообщил офицер ВСУ Анаталий Штефан (в сети "Штирлиц").

Украинский военный уточнил, что есть данные о ликвидации 6 военных РФ, среди которых назван Исаков Андрей. Опубликовано список фамилий и лиц "демобилизированных" военных РФ. Среди них:

Майор в отставке Гаврилов Андрей;

капитан Исаков Андрей;

лейтенант Курков Иван 331 пдп Кострома;

младший лейтенант Графов Максим 104 дшд;

младший лейтенант Вдовкин Алексей.

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Сколько ВСУ уничтожили оккупантов - данные за 15 апреля

Утром Генштаб ВСУ дал свежую статистику о потерях РФ в Украине. Число ликвидированных оккупантов составило 454 420 человек. За последние сутки армия Украины уничтожила 770 военных врага.

Также в статистику "плюсом" пошли еще 6 танков, 31 боевая бронированная машина, 41 артиллерийская система, 31 БПЛА, 3 крылатые ракеты, 3 единицы специальной техники, 51 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общая сводка о потерях врага - здесь.

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