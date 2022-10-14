За минувшие сутки уничтожены две реактивные системы залпового огня "Ураган", одна РСЗО "Град", тяжелая огнеметная система "Солнцепек", станция радиоэлектронной борьбы, два 120-ти мм миномета, три танка, три командных пункта.

На юге за минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили три места скопления живой силы и четыре позиции расположения противовоздушной обороны российских оккупантов.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, обстановка на южнобугском направлении стабильно сложная, но контролируемая.

Враг время от времени применяет диверсионно-разведывательные группы, как попытки разоблачить украинские позиции. Так, сегодня днем ДРГ противника вышла на украинский наблюдательный пост. В результате стрелкового боя противник понес потери – есть погибшие и раненые - и отступил.

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Кроме того, после обеда врагом нанес огневое поражение из реактивных систем залпового огня по Апостоловской общине Криворожья. Без человеческих потерь.

К вечеру враг атаковал территорию Украины из акватории Черного моря ракетами типа "Калибр". Одну из них, направленную по Одесщине, силы нашей противовоздушной обороны уничтожили.

Также вражеская авиация дважды атаковала украинские позиции в районе Давыдова Брода вертолетом и штурмовиком, но обошлось без потерь.

"Наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз более эффективные по результативности: поражено 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах", - говорится в сводке.

Вместе с тем украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 190 огневых задач.

При этом, результатами стало уничтожение двух вражеских реактивных систем залпового огня "Ураган", их младшего брата - "Града" и старшего – тяжелой огнеметной системы "Сонцепьок", станции радиоэлектронной борьбы, двух 120 –ти мм минометов, трех танков, трех командных пунктов подразделений вражеской 35-й армии.

При попытке проведения воздушной разведки враг лишен двух беспилотных шпионов типа "Орлан-10".

"В Черном море неприятельское корабельное группировки при умеренном шторме выросло до 15 единиц, которые продолжают маневры вдоль южного побережья Крыма. На боевом дежурстве 3 носителя "Калибров", среди которых один - подводный. Общее ракетное снаряжение – до 20 ракет", - говорится в сводке.

Силы обороны Украины продолжают выполнять задачи противодесантной обороны десантно-опасных участков побережья Черного моря и прикрытия государственной границы Украины с непризнанной Приднестровской республикой.

"Учитывая развитие обстановки и предполагаемую тактику действий врага, удары с неба остаются максимально вероятными, как с применением авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.

ВСУ наступают на юге: последние новости

Как сообщила 13 октября начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ВСУ продолжают оттеснять врага к правому берегу Днепра и держать контроль над переправами. Оккупанты тем временем пытаются наладить альтернативные переправы - возводят понтонные мосты.

По данным Оперативного командования "Юг", накануне удалось украинским бойцам уничтожить 36 рашистів, пять складов с боеприпасами и 14 ударов по вражеской системе ПВО.

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