С начала октября российские оккупанты незаконно вывезли из временно захваченного Херсона около 170 детей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18: 00, опубликованной в социальной сети Facebook.

Отмечается, что российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий.

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"Так, с начала октября, по имеющейся информации, из города Херсон вывезено около 170 детей", - рассказали в Генштабе.

Россия похищает украинских детей

Как сообщал УНИАН, 1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тысяч украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.

По некоторым данным, с начала полномасштабного вторжения Россия вывезла на свою территорию более 1,185 млн украинцев.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что Россия похищает украинских детей на оккупированных территориях и отдает на усыновление в российские семьи.

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