Хлань подчеркнул, что ВСУ уверенно продвигаются и деоккупируют Херсонскую область, выбивая рашистов.

С юга поступают приятные новости об успехах Украины. Что произошло и чего ждать в ближайшее время, рассказал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Как он отметил в эфире проекта FreeДом, за последнюю неделю ВСУ существенно продвинулись и освободили 1 170 км. кв, 29 населенных пунктов.

Хлань обратил внимание на тот факт, что 11 октября официально озвучили пять освобожденных населенных пуктов на юге - это Нововасильевка, Новогригорьевка, Новокамянка, Трофимовка, Червоне.

"Фактически взяв врага в окружение по руслу двух рек (Днепра и Ингульца), мы сегодня замкнули этот "котел" освобождением этих пяти населенных пунктов. И на сегодня линия фронта выровнялась. Оккупанты сейчас сосредоточили свои усилия на защите Берислава", - заявил советник главы Херсонской ОВА.

Россия, нагнав огромное количество инженерной техники и войск, пытается наводить альтернативные переправы, мосты через шлюз Каховской ГЭС и пытается переправлять технику.

Хлань подчеркнул, что ВСУ все равно уверенно продвигаются и деоккупируют Херсонскую область, выбивая рашистов.

"Следующий этап - контроль дамбы Каховской ГЭС для того, чтобы обрезать эту транспортную артерию от возможности поставок любого вооружения и техники", - подытожил он.

Контрнаступление ВСУ на юге

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага в Херсонской области, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

В ответ на успехи ВСУ Россия перебросила полк оккупантов сразу на первую линию в Херсонской и Николаевской областях. Военнослужащие противника, в лучшем случае, экипированы средствами защиты старого образца, что приводит к многочисленным потерям.

12 октября в ОК "Юг" сообщили, что Вооруженные силы Украины освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области.

Вас также могут заинтересовать новости: