Страны G7 начинают процесс переговоров с Украиной об определении долгосрочных обязательств по безопасности для нее.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7, Японии, Германии, Великобритании, США, Канады, Франции и Италии) согласовали декларацию поддержки Украины в сфере безопасности. К ней могут присоединиться все страны, желающие взять обязательства по предоставлению гарантий безопасности Киеву.

Как передает корреспондент УНИАН, о совместной декларации лидеров стран G7 о поддержке Украины объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он отметил, что лидеры согласились с тем, что "односторонние попытки изменить статус-кво силой или принуждением неприемлемы где-либо в мире".

"Декларация будет открыта для любой страны, которая разделяет намерение поддержать Украину. Надеюсь, что многие страны решат присоединиться. G7 продолжит выступать на стороне Украины и никогда не будет уклоняться от солидарности", - подчеркнул Кисида.

В свою очередь, президент США Джо Байден сказал, что только что завершилось первое заседание Совета Украина-НАТО.

"Все союзники согласились, что будущее Украины с НАТО", - сказал Байден и добавил, что это никого не должно удивлять.

Также американский лидер подтвердил, что все союзники решили "устранить требования выполнения плана действий по членству для Украины и создать путь к членству в НАТО, когда Украина будет продолжать добиваться прогресса в воплощении необходимых реформ".

Байден добавил, что не дожидаясь завершения этого процесса, лидеры G7 берут долгосрочные обязательства по безопасности Украины. В частности, совместно с Зеленским были обсуждены гарантии, которые можно предоставить уже сейчас.

"Мы берем долгосрочные обязательства, подкрепленные пониманием, что в настоящее время мы обеспечим безопасность для нужд Украины и против любой агрессии, которая может произойти", - подчеркнул Байден.

В связи с этим, президент США подчеркнул, что лидеры G7 начинают совместную декларацию поддержки Украины, в которой четко отмечается, что она будет долговременной.

"Это начинает процесс, благодаря которому каждое из наших государств и любые другие страны, желающие участвовать, будут вести переговоры о долгосрочных двусторонних обязательствах безопасности с Украиной и для нее", - подчеркнул Байден.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что декларация поддержки Украины - это большой результат, которому предшествовала многомесячная ежедневная работа команды на уровне советников по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, а также в коммуникации с другими партнерами.

Он отметил, что это важная победа Украины на пути в НАТО. По словам Ермака, декларация учитывает как потребности Украины, так и возможности союзников.

"Ключевым тезисом декларации является подтверждение того факта, что безопасность Украины является составляющей безопасности евроатлантического региона. Этот тезис подкрепляет упоминание о будущем членстве Украины в НАТО", - подчеркнул глава ОП.

По его словам, одобренные гарантии безопасности включают меры по помощи Украине в защите и предотвращении новой агрессии, в частности поставки оружия, поддержку в развитии оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

Кроме того, страны-гаранты будут помогать повышению стабильности украинской экономики и энергетики и предоставлять техническую и финансовую помощь.

Также декларацией предусмотрены меры на случай новой агрессии, которые включают немедленные консультации, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

Страны-гаранты также должны поддерживать Украину в привлечении РФ к ответственности за агрессию и осуществлять экономические и юридические шаги для наказания России и увеличения ее расходов на войну.

Речь идет о дальнейшем ужесточении санкций, замораживании активов, создании механизмов взыскания репараций и судебном преследовании виновных в преступлениях против Украины и украинцев согласно нормам международного права.

"Важный пункт гарантий - дальнейшая поддержка демократического развития Украины", - подчеркнул Ермак.

Он напомнил, что сама декларация является рамочным документом, а впоследствии Украина будет заключать двусторонние соглашения по безопасности с отдельными странами-гарантами. Кроме того, документ открыт и дает возможность другим странам не из числа G7 приобщиться к гарантиям безопасности.

Руководитель ОП также отметил, что гарантии безопасности будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Гарантии безопасности для Украины

11 июля стало известно, что страны G7 предложат Украине отдельные гарантии безопасности. Эти гарантии станут частью усилий по поддержке Украины, пока она не вступит в НАТО. Союзники Киева также будут способствовать взаимодействию между возможностями Украины и НАТО. Они будут поддерживать развитие оборонной промышленности страны, обучать ВСУ, обмениваться разведданными и укреплять киберзащиту.

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