Алексей Резников отметил, что страны Запада должны были принять ряд решений.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что полномасштабное вторжение Российской Федерации можно было предотвратить. Он указал, что страны Запада должны были принять некоторые решения.

По его словам, одним из таких решений могла стать остановка строительства "Северного потока-2".

"Этой войны можно было избежать в принципе, если остановили бы "Северный поток-2", если бы прекратили доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать российские активы олигархов - этой войны можно было бы избежать", - заявил Резников на пресс-конференции.

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Ситуация на фронте - что известно

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне сосредоточились на наступлении на направлениях: Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Авдеевском. Украинские зщитники отбили атаки оккупантов у девяти населенных пунктов.

В то же время указано, что с 24 февраля 2022 года российская армия всего потеряла в Украине около 131 290 человек.

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