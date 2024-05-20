Повестка будет направляться в случае неуточнения в течение 60 дней военнообязанным своих данных.

Мобилизация в Украине продолжается, и с середины июля повестки начнут присылать по почте. Именно тогда, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 16 мая 2024 г. № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

"В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного или задекларированного места жительства", - отмечается в документе.

Видео дня

В центре внимания мобилизация - Украина это сегодня должна знать

Как известно, 18 мая вступил в силу обновленный закон о мобилизации. Поэтому, все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+". Оно будет доступно для загрузки со смартфонов через App Store и Google Play Market.

"Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных. После обновления данных, в приложении вы сможете увидеть информацию из реестра "Оберіг" о себе.

Если человек имеет статус непригодного и исключен из воинского учета, то ему не нужно обновлять данные. Согласно закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внедрение QR-кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет.

Вас также могут заинтересовать новости: