ВСУ удалось замедлить продвижение России и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы.

Нанося удары в глубоком тылу врага, защитники Украины истощают боевой потенциал России, замедляя ее продвижение на востоке и создавая новые уязвимые места на юге.

Об этом идет речь в материале The New York Times.

Издание отмечает, что с весны до лета украинские военные подвергались обстрелам российской артиллерии на востоке Украины, неуклонно теряя позиции и до 200 солдат в день.

Но в последние недели стратегия ВСУ изменилась и украинская армия преуспевает в замедлении продвижения России.

"Украина, благодаря растущему снабжению арсеналом западного оружия большой дальности и местным бойцам, известным как партизаны, смогла нанести удар по российским войскам глубоко в тылу врага, нарушив критические линии снабжения, и все чаще наносит удары по целям, которые имеют ключевое значение для боевого потенциала Москвы", - говорится в материале.

Одним из таких ударов издание называет серию взрывов на авиабазе на оккупированном Крымском полуострове, в результате которых было уничтожено не менее восьми боевых самолетов.

Такой подход особенно хорошо подходит для Херсонской области, где ВСУ удалось нанести удар по последнему из 4 мостов, от которых зависит снабжение оккупантов в Херсоне, считают журналисты.

"В результате тысячи российских военнослужащих оказались в опасности оказаться в изоляции и быть отрезанными от снабжения", - говорится в материале.

В NYT также отмечают, что хотя украинские военные не добились значительных территориальных успехов, им удалось замедлить продвижение России и остановить тяжелые потери, которые Украина понесла в последние месяцы.

"Идея, по словам украинского командования, состоит в том, чтобы сделать условия настолько неприемлемыми, чтобы Россия самостоятельно отступила за Днепр перед лицом ожидаемой украинской контратаки. … Путь Украины, как становится все более очевидным с каждым днем, заключается в нанесении ударов, которые подрывают способность Москвы поддерживать силы, развернутые ею на фронте", - пишут авторы статьи.

Как сообщал УНИАН, серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке прозвучала 9 августа. Известно, что с этой базы самолеты атаковали Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на военном объекте просто взорвались боеприпасы.

По данным США, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму был уничтожен ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов. В Великобритании считают, что было уничтожено восемь российских бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30.

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