Поводов применить ядерное оружие у России было уже много, заявил Тарас Загородний.

Утверждение обновленной ядерной доктрины России - очередные "пугалки". Если бы россияне были уверены, что применение ядерного оружия решило бы для них какую-то проблему, то они бы давно его применили. Такое мнение в интервью УНИАН высказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Предыдущую доктрину Украина так часто нарушала, что это уже стало смешно…Поводов применить ядерное оружие было уже много. Поэтому, в данном случае - это очередные "пугалки". Я считаю, что если бы россияне были уверены, что применение ядерного оружия решило бы для них какую-то проблему, например, остановило войну, то есть Украина сразу же сдалась бы, без последствий для них, без дополнительных санкций, без того, что они станут изгоями во всем мире, то они бы давно это сделали. Но они не уверены, что это поможет", - отметил эксперт.

Он акцентировал, что для применения ядерного оружия РФ на самом деле может использовать любой повод, "было бы желание" его найти:

Видео дня

"Уже систематически уничтожаются их нефтеперерабатывающие заводы, склады с боеприпасами. Помните, как "прилетело" в Торопце? Это Украина фактически организовала тактический ядерный удар по территории РФ. Потому что в эквиваленте в килотоннах, то, что взорвалось в Торопце, это как две ядерные бомбы, которые американцы сбросили на Хиросиму… Украина демонстрирует, что нет никакой ядерной угрозы, потому что они ничего сделать не могут".

Удар по складу в Торопце - что известно

Напомним, 18 сентября Силы обороны Украины ударили по огромному складу с боеприпасами в Торопце Тверской области РФ.

В британской разведке заявили, что там хранилось более 30 тысяч тонн боеприпасов. и что эта атака будет иметь негативное влияние на наземные операции РФ, в частности, в Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: