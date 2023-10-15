Американские обозреватели сомневаются, что дальнейшее продолжение войны будет более выгодным, чем прекращение огня здесь и сейчас.

Вспышка войны на Ближнем Востоке автоматически меняет "математику" для ситуации в войне России против Украины. Киев должен немедленно искать мира с РФ, пока он имеет сильную позицию на фронте. Такое мнение высказал американский политический обозреватель Росс Даутхет в авторском материале для The New York Times.

Автор публикации отмечает, что позиция вашингтонских "ястребов", которые настаивают на дальнейшей максимальной поддержке Украины, уже и так некоторое время была под вопросом. Со взрывом войны на Ближнем Востоке ситуация для Украины в этом плане становится критической.

"Последние 10 месяцев войны почти не изменили линии фронта, и экономика России во время войны выглядит более устойчивой, чем надеялись Вашингтон или Киев. Стратегия полной украинской победы сейчас заключается в истощении, времени и надежде — но (...) нет гарантии, что украинская сторона не потерпит краха", – пишет Даутхет.

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Автор публикации считает, что не только США, но и сами украинцы имеют стимул "добиваться какого-то прекращения огня сейчас, пока их положение в войне все еще стабильно", западная помощь все еще поступает, а демографическую катастрофу еще можно частично исправить, вернув обратно миллионы беженцев.

Обозреватель отмечает, что Россия и сама может видеть потенциальные преимущества продолжения войны на истощение и просто откажется от любого мирного соглашения. В условиях, когда Москва, Тегеран и Пекин работают согласованно, чтобы максимизировать давление на Америку, Вашингтону придется выбирать между наращиванием расходов на поддержку Украины и решением просто покинуть Украину на произвол судьбы.

"Я не знаком с нашими обратными связями с Москвой. Но если администрация Байдена не ведет срочных переговоров через эти каналы, если она не ищет пути к перемирию, она неправильно понимает будущие вызовы", – пишет автор публикации.

Перспективы мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема мирных переговоров с Россией отсутствует на уровне официальной и неофициальной риторики. По его словам, ее нет даже на уровне намеков.

Также мы рассказывали, что высокопоставленные аналитики американского правительственного центра Rand Corporation в публикации для Foreign Policy заявили о бесперспективности компромисса с Россией. По их мнению уступки агрессору не имеют под собой никакого содержательного обоснования.

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