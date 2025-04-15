Теперь Луценко работает аэроразведчиком и рассказал, что не так в государстве с призывом на службу и сколько тысяч человек нужно армии.

Если в Украине в ближайшее время мобилизуют еще 800 тыс. мужчин, тогда можно будет воевать год, даже с ротациями.

Об этом в интервью Главкому сказал политик, общественный активист, а теперь военнослужащий и аэроразведчик Игорь Луценко. Он привел цифры, что численность всех Сил обороны Украины - это 1,2 млн человек. Из них 800 тыс. - это ВСУ включая Нацгвардию, и на них держится фронт.

Он добавил, что иностранные СМИ утверждают, что непосредственно на фронте находится 250 тыс. военных. "Но пусть будет не 250 тыс., а 400 тыс. Сколько раз по 400 тыс. можно найти бойцов в тылу?", - задался вопросом военный.

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"Если найдем еще 800 тыс. здоровых, адекватных мужчин, то мы сможем воевать год с ротациями спокойно. То есть боец воюет год, а еще два занимается своей жизнью, на заводе работает, или бизнес ведет. Но это если бы мы могли найти еще дважды по 400 тыс. А поскольку сейчас механизмов, которые позволяют найти дважды по 400 тыс., не существует, у нас в Украине уклонистское движение доминирует", - констатировал Луценко.

Именно поэтому, по его словам, эти 400 тыс. на фронте так и вынуждены дальше быть на фронте без ротаций. "Не следует забывать и о том, что есть люди, типа меня, которые при любых раскладах не уйдут с фронта. Есть профессиональные военные, которые видят себя на фронте, просто хотят хотя бы месяц отдохнуть. А сейчас даже месяца у них нет. Вот поэтому на всех уровнях доминируют уклонистские тенденции", - констатировал он.

Мобилизация в Украине

По мнению заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы, Украине стоит перенять опыт Израиля, поэтому в будущем служить должны и мужчины, и женщины.

Мобилизация украинцев с 18 лет - неизбежна. Украине придется пойти на это решение, уверен командир 93-й ОМБр "Холодный Яр", самый молодой комбриг в истории ВСУ, подполковник Шамиль Крутков

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