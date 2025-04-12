Он добавил, что это решение примут, к сожалению, но тогда, когда это было нужно сделать еще "на вчера".

Мобилизация украинцев с 18 лет - неизбежна. Украине придется пойти на это решение, уверен командир 93-й ОМБр "Холодный Яр", самый молодой комбриг в истории ВСУ, подполковник Шамиль Крутков в интервью "Слидство Инфо".

"К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовать тогда, когда уже надо было сделать это еще на вчера", - сказал Крутков.

27-летний комбриг признал, что в 93 ОМБр нехватка личного состава, как и во всех других бригадах. Именно поэтому командиры стараются делать все, чтобы максимально беречь личный состав - нехватка. Он добавил, что для этого есть много средств и технических способов, но стоит своевременно подходить к пополнению личного состава.

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Крутков заявил, что новобранцев дают, когда ситуация на поле боя становится критическая. Это проблема, ведь их нужно хорошо подготовить.

Мобилизация в Украине - будут ли призывать 18-летних

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц отметил необходимость снизить в Украине мобилизационный возраст до 18 лет.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко заявлял, что сегодня в Украине отсутствуют какие-либо соответствующие законодательные инициативы. По его мнению, мобилизация 18-летних не исправит ситуацию на фронте.

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