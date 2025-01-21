В первую очередь в Украине проблема не с людьми, а с нехваткой вооружения, отметил депутат.

На сегодняшний день ни от Генштаба ВСУ, ни от Минобороны запросов относительно снижения мобилизационного возрастав Украине до 18 лет в профильном комитете Верховной Рады нет. Такое заявление сделал народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев в интервью Lb.

"На протяжении трех лет войны мы столько раз имели задержку с вооружением, задержку с предоставлением нам разрешения бить по территории РФ. Это все нам стоило огромного количества человеческих жизней опытных людей… И сейчас перекладывать вину за то, что где-то чего-то не хватает, на 18-летних, мне кажется, несколько неправильно", - отметил он.

При этом нардеп добавил, что в первую очередь в Украине проблема не с людьми, а с нехваткой вооружения.

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"Потому что тех людей, которых мы сейчас без 18-летних набираем, не всегда мы имеем возможность вооружить. И когда у нас есть ситуация, что есть четыре сформированные бригады, но они без вооружения, и мы не можем их применять… это вопрос больше о поставках вооружения. С людьми также есть проблема, но в первую очередь с оружием. Как показывает практика, мы можем и формируем новые бригады, но, к сожалению, мы не можем их использовать", - акцентировал Чернев.

Мобилизация в Украине - будут ли призывать 18-летних

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц подчеркнул необходимость снизить в Украине мобилизационный возраст до 18 лет.

Член комитета Верховной Рады по национальной безопасности Александр Федиенко завлял, что сегодня в Украине отсутствуют какие-либо соответствующие законодательные инициативы. По его мнению, мобилизация 18-летних не исправит ситуацию на фронте.

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