По мнению заместителя руководителя Офиса президента, Украине следует перенять опыт Израиля.

Если гражданин Украины претендует на то, чтобы иметь от государства должность, образование или получать выплаты из госбюджета, он должен служить в армии. Такое мнение заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса высказал в интервью Bihus.Info.

Он подчеркнул, что "все (нападение РФ, - ред.) может повториться, если мы не будем достаточно сильны", а для того, чтобы быть достаточно сильными и не иметь "нюансов с привлечением граждан в армию", надо, чтобы у граждан "было четкое понимание того, что служить должны все".

"Потому что обязанность защиты государства определена в Конституции, а сейчас это понимание должно прийти не только со слов Конституции, а из более практических и приземленных вещей", - отметил Палиса.

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По его мнению, Украине стоит изучить опыт Израиля, где для получения должности, образования или государственных выплат граждане должны отслужить.

"Если гражданин претендует на то, чтобы получать от государства должность, образование, вообще претендовать на какие-то выплаты из госбюджета, он должен служить. Пусть минимальный годовой контракт. И для мужчин, и для женщин в современной армии есть куча разной работы", - подчеркнул чиновник.

Он уточнил, что женская мобилизация "сейчас так остро не стоит":

"Здесь скорее какие-то дефицитные специальности, медицинские направления и т. д.... Женская служба в армии - это более добровольное дело. Но в дальнейшем целесообразно рассмотреть вариант израильского опыта развертывания вооруженных сил с учетом украинских особенностей", - сказал Палиса.

Мобилизация в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению комбрига "Холодного Яра", самого молодого комбрига в истории ВСУ, подполковника Шамиля Круткова, мобилизация 18-летних неизбежна.

"К большому сожалению, я твердо убежден, что мы будем мобилизовать с 18 лет. К сожалению, это те реалии, с которыми нам, возможно, придется столкнуться. Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем их мобилизовать тогда, когда уже надо было сделать это еще на вчера", - сказал Крутков.

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