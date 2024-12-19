Эксперт считает, что несмотря на недостатки в работе ТЦК, только эти центры обеспечивают пополнение армии личным составом.

Украине надо, чтобы на фронте могли воевать миллион мужчин, и обеспечить такое количество смогут только ТЦК, несмотря на все недостатки их работы. Об этом экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран АТО Евгений Дикий сказал в эфире телеканала "Киев24".

"ТЦК спускают чисто количественный план, без уточнения о качестве. Они просто должны дать соответствующее количество голов. Абсолютно правда, что в результате такого подхода у нас очень часто мобилизуют бойцов, на которых потом боевые командиры смотрят и говорят: а что мы с такими будем делать?", - сказал Дикий.

При этом, как отметил эксперт, еще есть вторая сторона правды, которая заключается в том, что кроме несовершенной работы ТЦК, других источников пополнения армии практически нет. По его словам, рекрутинг сработал только в отдельных очень известных воинских частях. Полностью смогли себя укомплектовать добровольцами Третья штурмовая бригада и Азов:

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"Извините меня, миллион человек мы так не наберем... В реальности нам нужен миллион простых мужиков с калашами и пока только ТЦК их обеспечивает", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что в Украине массово не служат мужчины в возрасте от 25 лет и выше.

"Поэтому вопрос не в мобилизационном возрасте. Если бы вдруг мы сейчас поддались на этот дискурс, и снизили мобилизационный возраст до 18 лет, то мы тем самым бы не пополнили армию. А просто к уклонистам в возрасте 25, 28, 30, 35 и 40 лет также добавились бы уклонисты 18, 20 и 21 год. Это то, что мы получим, если просто формально снизим мобилизационный возраст", - сказал Дикий.

Мобилизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в Украине в следующем году мобилизация будет продолжена. Мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

Ранее Евгений Дикий заявлял, что в Украине возможно установить четкие сроки службы только при условии усиления мобилизации.

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