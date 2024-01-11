Из-за возможности обледенения Россия запускает меньше дронов.

Зафиксировано прибытие в Москву грузового борта из Ирана, поэтому можно прогнозировать, что у врага увеличится количество дронов для атак на Украину. Об этом сказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"По состоянию на вчера было зафиксировано прибытие очередного грузового борта с направления Тегерана на Москву и это может свидетельствовать о продолжении поставок как готовой продукции, так и запасных частей, из которых россияне собирают барражирующие снаряды на собственной территории. То есть поддержка со стороны Ирана для страны - террористки продолжается и это означает, что новые дроны могут быть заготовлены для пуска", - отметила она.

Она сообщила, что крайние две ночи были не так "насыщены" по применению врагом БПЛА. По ее словам, вероятно, из-за погодных условий. "Дроны "опасаются" обледенения - оно для них может быть критическим и не позволит выполнять задачи", - сказала Гуменюк. При этом напомнила, что Россия не прекращает точечные удары с использованием баллистики. "Попытка врага держать в напряжении сисему ПВО очевидно свидетельствует о том, что такие атаки могут продолжаться и расслабляться рано", – сказала она.

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Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны отметила, что в ближайшее время ожидается улучшение погоды и возрастает угроза продолжения врагом ракетных атак с применением "Калибров".

Отвечая на вопрос по поводу количества российской тактической авиации в Крыму, гуменюк сообщила, что, по предварительным данным, она остается устойчивой, критических изменений не загнала. "Но мы еще не все результаты своей боевой работы доразведывали. И мы видим только сейчас, что в нашем направлении снижена активность тактической авиации, что связано с усложнением погодных условий и также убедительными деяниями наших Сил обороны по уничтожению самолетов типа С-34, Су-30", - добавила она.

Отвечая на вопрос по поводу количества российской тактической авиации в Крыму, гуменюк сообщила, что, по предварительным данным, она остается устойчивой, критических изменений не загнала. "Но мы еще не все результаты своей боевой работы доразведывали. И мы видим только сейчас, что в нашем направлении снижена активность тактической авиации, что связано с усложнением погодных условий и также убедительными деяниями наших Сил обороны по уничтожению самолетов типа С-34, Су-30", - добавила она.

Какие угрозы представляют для ПВО ракеты из Северной Кореи и новые "Шахеды" - ответь эксперту

Как сообщал УНИАН, по разным данным Иран поставляет России ракеты и дроны, которыми она обстреливает территорию Украины.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВС, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко заявил, что, ракеты KN-23, которые Россия получила от Северной Кореи, а также "Шахеды" с реактивным двигателем представляют серьезную угрозу для украинской противовоздушной обороны.

Он отметил, что эти ракеты являются баллистическими и оснащены твердотопливным двигателем. Дальность выстрела KN-23становит до 450 км и они могут набирать высоту до 50 км и вертикально падать на цель со скоростью до 6 Мах.

Системам ПВО сложно реагировать на такую цель. Конечно, противодействовать северокорейским ракетам можно с помощью ЗРК Patriot, но если ракетные каналы будут перегружены, KN-23 могут достичь целей.

Тяжелыми для перехвата будут и модифицированные "Шахеды" с реактивным двигателем, которые также имеют высокую скорость и маневренность. В частности, по мнению Рыженко, их враг может использовать для атак на военную технику.

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