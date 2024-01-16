Гуменюк отметила, что нельзя исключать вражеской активности после потери разведывательных самолетов, поэтому речь идет об уровне ракетной опасности с моря как высоком.

Большие десантные корабли были заведены врагом в пункты базирования, но на дежурстве остался фрегат "Адмирал Макаров", поэтому ракетная опасность высока. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что на днях враг вывел в штормовое Черное море более 10 кораблей.

"Я не знаю чем провинился там личный состав морского направления, но корабли были безжалостно изгнаны в штормовую погоду в море. В частности, проводили определенные учения и слаженность экипажей больших десантных кораблей, которые длительное время выполняли сугубо логистическую функцию", - отметила Гуменюк.

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При этом она добавила, что на сегодня большие десантные корабли заведены в пункты базирования, а остался "наказанным" только экипаж "Адмирала Макарова" - это ракетоноситель надводный, который продолжает в штормовых условиях нести службу и нести угрозу ракетного удара.

"Адмирал Макаров" может нести 8 "Калибров" и даже в штормовых условиях как сейчас – 3-4 балла в Черном море может быть применен для ракетных ударов. Это могут быть точечные удары или скомбинированные с дронами", - отметила Гуменюк.

При этом отметила, что нельзя исключать вражеской активности после потери разведывательных самолетов, поэтому речь идет об уровне ракетной опасности с моря как высоком.

Российские корабли в Черном море

Силы обороны юга Украины 13 января отмечали, что в Черном море российский агрессор значительно увеличил корабельную группировку.

Тогда, несмотря на шторм, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель.

Отмечалось, что фрегат "Адмирал Макаров", снаряжение которого может составлять до 8 "Калибров", выведен на боевое дежурство.

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