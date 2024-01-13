Снаряжение фрегата "Адмирал Макаров" может составлять восемь "Калибров".

В Черном море российский агрессор значительно увеличил корабельную группировку. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Несмотря на шторм, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель.

Фрегат "Адмирал Макаров", снаряжение которого может составлять до 8 "Калибров", выведен на боевое дежурство.

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"Внимательно следите за сигналами воздушных тревог. Не поддавайтесь панике, а будьте начеку", - отмечают в Силах обороны.

"Адмирал Макаров": что известно о корабле

Напомним, "Адмирал Макаров" — третий фрегат проекта 11356Р ("Буревестник"), класса "Адмирал Григорович", флагман и один из новейших кораблей российского флота. Он заложен в феврале 2012 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, спущен на воду в сентябре 2015 года.

Заявленная длина — 124 метра, ширина — 15 м. Экипаж фрегата - 180 человек. На вооружении могут быть пушки, зенитная артиллерия, ракетные установки.

По некоторым данным, кораблем руководит бывший украинский военный, уроженец Винницкой области Григорий Бреев, который в 2014 году предал украинскую военную присягу и принял присягу ВС РФ.

Как сообщал УНИАН, по данным Сил обороны юга Украины, в первой части субботы, 13 января, в Черном море на боевом дежурстве было два российских корабля, еще один - в Азовском море. Ракетоносители находились в пунктах базирования.

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