В Беларуси не создают ударную группировку войск, утверждают в ОП.

Для того, чтобы осуществить минимально успешное новое наступление РФ из Беларуси на Киев, нужно не менее 150 тысяч человек.

В Беларуси нет ударной группировки войск и нет даже признаков ее создания, рассказал советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью главному редактору издания "Гордон" Олесе Бацман. По его мнению, беларуская армия не будет воевать против украинцев.

"И если они прямо сейчас начнут ее создавать (ударную группировку войск - Ред.) - ну, до конца апреля где-то будут создавать ударную группировку, не меньше. Это очень сложная, небыстрая вещь. Да и где их взять? И какой успех? Чтобы наступать на Киев? Минимальный успех по Киеву обеспечивается не менее 150-тысячной группировкой. Меньше не пройдет...", - утверждает собеседник.

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Угроза из Беларуси - сегодня это надо знать

Россияне из Беларуси вторглись в Украину рано утром 24 февраля 2022 года, но позже наши воины их прогнали. Потом враг не раз бил с беларуской территории по нашей земле.

Позже в Беларусь привезли российских мобилизованных, в стране постоянно проходят военные учения. Кроме того, беларуских военнообязанных звали в военкоматы.

В Государственной пограничной службе Украины в конце декабря рассказали, что в Беларусь стянули более 10 тысяч солдат РФ. Россия активно стягивает в Беларусь не только живую силу, но и военную технику. В начале января стало известно, что в Беларусь привезли из России грузовики, на которых есть символы "Z".

По словам оппозиционной беларуской журналистки Натальи Радиной, от военных Беларуси поступают данные, что нападение на Украину будет. Она добавила, что неизвестно, будет ли новое наступление на Украину осуществляться именно с беларуской территории.

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