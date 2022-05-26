Сообщается, что пусковые установки оперативно-тактических крылатых ракет перемещают в район города Лунинец.

Российские оккупанты перемещают пусковые установки крылатых ракет "Искандер" в район города Лунинец в Брестской области Беларуси.

Об этом во время брифинга сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

Он отметил, что в Волынском и Полесском операционных районах признаков формирования наступательных группировок противника не было обнаружено.

"В то же время (враг - УНИАН) осуществляет перемещение пусковых установок оперативно-тактических крылатых ракет "Искандер" в район города Лунинец в Брестской области. Не исключается их привлечение к поражению военных объектов и инфраструктуры в западном регионе нашей страны", - подчеркнул Громов.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, отвечая на вопрос об учениях, которые будут проходить в Беларуси до конца мая, и возможной опасности для Украины в связи с этим, отметила, что Россия уже и так использует территорию Беларуси для ведения агрессивных действий против Украины.

"Мы с вами видели, как Россия использует повод учений для того, чтобы осуществлять на самом деле эскалацию и вторжение на территорию другого государства. И безусловно, учения - это один из способов поддерживать боеспособность войск, но формально демонстрировать это как обучение. Поэтому угроза и использования территории Беларуси, и нанесения ударов с этой территории остается. Так же как и остается угроза использования Приднестровского региона Молдовы", - подчеркнула Маляр.

Ранее сообщалось, что в конце мая на полигонах в 5 областях Беларуси проводят "военные учения", в рамках которых предусмотрена "расконсервация" вооружения и техники.

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