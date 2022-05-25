В конце мая в республике запланированы военные учения, в рамках которых предусмотрена "расконсервация" вооружения и техники.

В конце мая на полигонах в 5 областях Беларуси запланированные военные учения, в рамках которых предусмотрена "расконсервация" вооружения и техники.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил Республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мероприятий предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и осуществление маршей", - рассказали в Генштабе.

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка не изменилась.

В то же время на Северском направлении противник продолжает прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, а для предотвращения переброски подразделений украинских войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

Кроме того, противник продолжает нести потери в личном составе и военной технике.

"Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного количества раненых военнослужащих вооруженных сил РФ в лечебных учреждениях приграничных с Украиной населенных пунктов", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, накануне в Беларуси зафиксировали движение "Искандеров" к границе с Украиной. Также сообщалось, что в Брестской области по-прежнему остаются единицы техники ВС РФ, которые могут передвигаться с колоннами МО РБ.