Оккупанты стреляют по мирным городам.

Во вторник, 5 июля, российские войска обстреляли Днепропетровскую область, в частности, попали в сельхозпредприятие в Великой Костромке, там загорелись склады с зерном. Спасатели пожар потушили, "людей не задело".

Об этом сообщил в Telegram начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, оккупанты в последние дни очень жестко обстреливают по всей линии соприкосновения.

"В частности, враг вел обстрелы Осокоровки, Добрянки, Потемкино, Ивановки и других населенных пунктов. Бьют из всех видов РСЗО, ствольной артиллерии, танков и минометов", - сообщил Вилкул.

Он добавил, что в Криворожском районе 5 июля оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду, в городе Зеленодольск попали по дачному массиву.

Напомним, ранее сообщалось, как утром 5 июля российские войска выпустили по Днепропетровской области семь ракет.

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