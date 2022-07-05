Оккупанты слишком деморализованы и выискивают возможность вернуться в Россию.

На юге Украины российским войскам доставили из временно оккупированного Крыма 17 вагонов с боеприпасами, прибыло также подкрепление живой силой.

Об этом сообщило оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

"В нашей операционной зоне противник не прекращает обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Пытается провести ротацию личного состава и обеспечить поставки боезапаса. В рамках логистического обеспечения войск из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что оккупанты слишком деморализованы и выискивают возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ.

Не рискуя проводить наступательные действия по суше, враг применяет тактику авиационных ударов.

Напомним, украинские защитники на юге за сутки уничтожили 30 российских оккупантов, танк Т-62, реактивную систему залпового огня "Ураган", гаубицу "Мста-Б", восемь единиц автомобильной техники и два склада боеприпасов.

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