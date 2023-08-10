В районе машинного отделения у ватерлинии образовалась видна дыра.

В Сети появилось видео повреждений российского танкера Sig, который был атакован морским дроном в Черном море. Произошло это в ночь с 4 на 5 августа 2023 года.

На опубликованных кадрах видно, что в районе машинного отделения у ватерлинии образовалась огромная пробоина.

Отметим, что этот танкер был построен в 2014 году. Он находится под санкцями США, куда попал в результате доставки авиационного топлива из оккупированного Крыма в Сирию.

Атака дрона на танкер Sig

В ночь на 5 августа в Керченском проливе морской дрон атаковал российский танкер Sig. После атаки экипаж судна сообщал, что оно не может передвигаться самостоятельно, а машинное отделение заполнила вода.

Источники УНИАН сообщили, что к ночной атаке на подсанкционный танкер причастна Служба безопасности Украины. Известно, что этот корабль перевозил топливо для российских оккупантов.

По данным росСМИ, во время на борту находились 11 человек. Большинство отделались ссадинами. В самом же танкере образовалась двухметровая пробоина.

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