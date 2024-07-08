По словам министра здравоохранения, удар пришелся по отделению токсикологии.

Российские оккупанты нанесли удар по отделению токсикологии детской больницы "Охматдет", где находились тяжелобольные дети на диализе, в медучреждении на момент обстрела продолжались операции. Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, всех пациентов, которые находились в операционных и реанимационных, удалось спасти.

"Мы их спокойно спускаем и в координации с Киевской экстренной медицинской помощью детей развозят. В приоритете те, кто находится на искусственной вентиляции легких, кто нуждается в кислородной помощи, или кто не может жить без электропитания", - уточнил Ляшко. Видео дня

В то же время он отметил, что количество раненых постоянно меняется, сейчас продолжается эвакуация пациентов, в частности больных из реанимации, поскольку там нет электричества, воды и кислорода.

"Сейчас организована ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. ... Мы будем понимать через определенный период времени, кого эвакуировала скорая, и кто потенциально может находиться под завалами. Работают заведующие каждого отделения. Работает оперативный штаб, все будем сообщать. Главное - не паниковать и помогать спасти как можно больше жизней", - подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что среди пострадавших есть медики "Охматдета", им оказывается помощь.

"Главная задача - спасти жизнь. Затем специалисты будут смотреть, что можно законсервировать. Мы имеем сеть всех больниц, которые готовы поосвободить определенные реанимационные койки для того, чтобы медики работали в других учреждениях, если здесь не смогут работать", - резюмировал чиновник.

Ракетная атака по больнице "Охматдет" 8 июля

Утром в понедельник, 8 июля, российские захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами детской больницы остаются люди, а точное количество погибших и раненых пока неизвестно.

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