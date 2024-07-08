Пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве возросло количество жертв российской массированной атаки: теперь известно о 10 погибших и минимум 35 пострадавших, среди которых ребенок.

Обновлено 13:21. В результате ракетного удара в Киеве уже десять погибших и 35 пострадавших, сообщили в КГВА.

Обновлено 13:02. В Киеве в результате атаки по состоянию на 12:40 известно о девяти погибших и 23 раненых. Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:

В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.

в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

в Соломенском районе повреждено офисное здание;

в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

Из разрушенного корпуса "Охматдета" пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КГВА.

"В жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько - сильно повреждены. Сейчас из-под завалов спасатели пытаются достать людей. Голоса их слышат. Других жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив", - сообщил мэр Кличко.

Обновлено 12:35. В ГСЧС сообщили, что спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

"Шевченковский район: пожар на площади 1500 кв.м. ликвидирован в 11:55. К сожалению, 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированы переданы врачам для дальнейшей госпитализации. Предварительно, общее количество погибших 8 человек, еще 25 травмированы", - сказано в сообщении.

Пациентов детской больницы, куда попала вражеская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе. Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жильцов", - добавил он.

Эту информацию подтвердил глава МВД Клименко и сообщил, что одного человека уже вытащили из-под завалов в "Охматдете".

"Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что Россия - страна террористов и уродов. Десятки ракет по городам в час-пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны. На данный момент известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате атаки по Киеву. Наши службы на местах делают все, чтобы спасти из-под завалов и оказать помощь людям", - написал он.

Зеленский добавил, что сейчас больница "Охматдет" повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", - написал он.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

"Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Первая задача - перевезти пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород", - добавил он.

На видео, которое опубликовало издание "Суспільне", жители города вместе с медработниками и полицейскими изучают завалы больницы "Охматдет".

Ракетный удар РФ - детали

Россияне в понедельник днем, 8 июля, нанесли ракетный удар по Киеву.

В пригороде столицы работали Силы противовоздушной обороны, сообщил мэр Киева Виталий Кличко и призвал жителей находиться в укрытиях.

По сведениям УНИАН, мощные взрывы в Киеве сегодня слышали, в частности, в Оболонском и Голосеевском районах.

Россия ударила ракетами по городу Кривой Рог, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Вилкул сообщил, что уже известно о 10 погибших, 31 раненых, которые находятся в больнице, из них 10 тяжелых.

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