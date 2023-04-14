Жестокость врага невозможно игнорировать.

Президент Украины Владимир Зеленский не сдержал эмоций из-за ужасного удара войск РФ по Славянску, который оккупанты нанесли вечером 14 апреля.

Жестокость врага лидер страны прокомментировал в своем Telegram, пообещав государству-террористу справедливое наказание.

"Государство-зло в который раз демонстрирует свою сущность. Просто посреди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", - написал он.

Также стало известно, что количество жертв в результате обстрела Славянска увеличилось. За данными глава Донецкой ОВА Павла Кириленко, по состоянию на 18:00 известно о 5 погибших и еще 15 раненых украинцах.

Он уточнил, что армия РФ нанесла удар по городу около 16:00. Вероятно, враг использовал ракеты С-300.

"По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля", - написал он.

14 апреля армия РФ ударила по Славянску

Напомним, что вечером 14 апреля в сети стали распространяться ужасные кадры удара армии РФ по городу Славянск. Одним из первых о преступлении врага сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Тогда чиновник отметил, что армия РФ убила 1 человек и ранила 6 украинцев. Также глава ОП уточнил, что в городе прогремело по меньшей мере 7 взрывов в районе ООШ №8, фиксируют значительные разрушения.

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