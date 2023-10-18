Также известно о пяти травмированных.

В результате ночного удара оккупационных войск РФ по жилому дому в Запорожье погибли пять человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Запорожье весь день продолжаются спасательные работы на месте попадания российской ракеты. Часть обычного жилого дома разрушена – этажи с третьего по пятый в одном из подъездов. По состоянию на это время известно о гибели пяти человек. Мои соболезнования родным и близким", – сказал глава государства в вечернем обращении.

Также известно о пяти травмированных лицах. Им оказывается необходимая помощь.

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Обстрелы украинских городов: последние новости

Днем 18 октября российские оккупанты ударили по Харькову. В результате атаки пострадала женщина. Также в городе возникли проблемы с электроснабжением.

Под вражеским огнем оказалась и Днепропетровщина. Мэр Днепра Борис Филатов сообщал, что россияне бьют ракетами по частному сектору, есть погибшие и пострадавшие. В то же время глава ОП Андрей Ермак сообщал, что оккупанты ударили по селу Обуховка Днепропетровской области – погибла 31-летняя женщина.

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