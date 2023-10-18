В городе возникли проблемы с электроснабжением.

Российские оккупанты днем 18 октября снова ударили по Харькову. В результате атаки возникли проблемы с электроснабжением.

"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

При этом мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что "есть определенные проблемы со светом, но службы сразу после "прилета" начали работу по стабилизации напряжения". Предварительно сообщается о попадании в Индустриальном районе города

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Отмечается, что в Харьковской области воздушную тревогу объявили с 11:48. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики для восточных, юго-восточных областей.

По предварительной информации, есть по меньшей мере один пострадавший.

"В результате ракетного удара по Харькову имеем информацию об одной раненой женщине. Осколочные ранения. С ней уже работают наши врачи", - указал Терехов.

Атака россиян на Украину 18 октября - главные новости

Около 3:00 ночи руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что россияне шесть раз ударили по Запорожью. Один из снарядов попал в многоэтажный дом в центре, в результате чего повреждено восемь квартир.

Позже стало известно, что два человека погибли, ранены - три человека, а еще трое считаются без вести пропавшими.

Днем голова Днепра Борис Филатов сообщил об ударе по городу и ближайшим районам. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что РФ попала ракетами по селу Обуховка.

При этом глава МВД Игорь Клименко сообщил о гибели женщины и уточнил, что ранены четыре украинца. Разбиты восемь частных домов в Обуховке, на месте "прилета" работают экстренные службы.

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