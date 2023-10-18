Оккупанты наносят удары по частному сектору города. Глава Офиса президента уточнил, что погибла женщина.

Россия начала "лупить" ракетами по частному сектору города Днепр. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Об этом заявил городской голова города Борис Филатов 18 октября. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram в 10:31.

"Снова, снова, снова... лупят по Днепру ракетами по частному сектору. Есть погибшие и пострадавшие", - написал он.

Чиновник призвал украинцев не выкладывать в соцсети фото и видео о "прилетах". "Все официальные подробности ожидаем от ВГА", - указал он.

За данными главы Офиса президента Андрея Ермака, РФ попала ракетами по селу Обуховка Днепропетровской области.

"Днепропетровская область, с. Обуховка. Россияне ударили по частным домам, погибла 31-летняя женщина", - написал он.

Со своей стороны глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил смерть женщины и уточнил, что из-за атаки РФ ранены 4 украинца. Разбиты 8 частных домов в Обуховке, на месте "прилета" работают экстренные службы.

РФ ударила ракетами по Запорожью и Херсонщине

В ночь на 18 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. О тяжелой ночи сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По состоянию на утро 18 октября известно о гибели 2 украинцев, 4 человека получили ранения. Еще 3 человека ищут спасатели.

Также россияне убили ударом авиации украинца в Херсонской области. По данным главы ОВА Александра Прокудина, армия РФ обстреляла область управляемыми авиабомбами из трех самолетов.

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