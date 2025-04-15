По данным Генштаба, был поражен ППД 448-й ракетной бригады армии РФ.

Силы обороны Украины поразили ППД 448-й ракетной бригады армии РФ на Курщине, которая 13 апреля нанесла ракетный удар по Сумам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины", - сказано в сообщении.

В Генштабе отметили, что поражена ППД 448-й ракетной бригады российских оккупантов и зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

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При этом заверили, что каждая российская воинская часть, подразделение и их военнослужащие, которые осуществляют обстрелы мирных городов и гражданских граждан Украины, будут установлены и обязательно получат возмездие.

Ракетный удар по Сумам - что известно

Как сообщал УНИАН, в Вербное воскресенье, 13 апреля, РФ ударила двумя баллистическими ракетами по центру Сум. По состоянию на вечер 14 апреля погибли 35 человек, в частности, двое детей. 129 человек пострадали, среди них 17 детей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ударила по городу Сумы двумя баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23.

По его словам, известно, что этот преступный удар нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской (н.п. Лиски) и Курской (н.п. Леженьки) областей.

Буданов пообещал возмездие врагу за этот удар по Сумам.

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