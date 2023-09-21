Одно из зданий полностью разрушило метким ударом украинских ракет.

В сети появились первые спутниковые снимки последствий удара по командному пункту Черноморского флота РФ возле поселка Верхнесадовое в оккупированном Крыму.

На свежих спутниковых снимках Planet Labs, опубликованных проектом "Схемы", за 21 сентября видно, что в результате взрывов 20 сентября на этой территории было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

Согласно карте военных объектов там размещен 744-й Центр связи командования ЧФ РФ.

Удар по объекту ЧФ РФ

Утром 20 сентября во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Затем стало известно, что они были результатом успешного удара по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, что недалеко от Севастополя.

Как сообщило издание Defense Express, речь идет о защищенном резервном командном пункте Черноморского флота РФ. Этот командный пункт был создан еще в советское время, а во время аннексии Крыма в 2014 году был захвачен одним из первых. Поэтому украинским военным было хорошо известно о нем.

Источник УНИАН в СБУ сообщил, что украинский ракетный удар по военной базе россиян возле села Верхнесадово, недалеко от оккупированного Севастополя, был успешным - ракеты попали точно в цель и разбили объект. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: