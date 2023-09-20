Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ.

Украинский ракетный удар по военной базе россиян возле села Верхнесадовое, недалеко от оккупированного Севастополя, был успешным - ракеты попали точно в цель и разбили объект. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил ВСУ и ВМС ВСУ, сообщил УНИАН источник в СБУ.

Российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. По данным нашего собеседника, удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные о пребывании командиров вражеского флота на территории этой воинской части.

"Сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе. "Сезон бавовны" в Крыму будет продолжаться", - пообещали в СБУ.

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Удар по базе россиян под Севастополем

Как сообщал УНИАН, утром 20 сентября во временно оккупированном Крыму прогремело несколько взрывов. Впоследствии стало известно, что они были результатом успешного удара по командному пункту Черноморского флота РФ возле Верхнесадового, что недалеко от Севастополя.

Как сообщило издание Defense Express, речь идет о защищенном резервном командном пункте Черноморского флота РФ. Этот командный пункт был создан еще в советское время, а во время аннексии Крыма в 2014 году был захвачен одним из первых. Поэтому украинским военным было хорошо известно о нем.

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