В оккупированном Севастополе после украинской атаки начали проводить профилактическое гранатометание.
Вечером в сети появились сообщния о том, что в городе слышны громкие взрывы. После этого "губернатор" Севастополя Михаил развожаев заявил, что все спокойно, а громкие звуки - работа Черноморского флота Российской Федерации.
"Громкие звуки в центре города - это флот проводит профилактическое гранатометание в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения", - написал он.
Профилатическое гранатометание проводится для борьбы с подводными диверсантами и защиты подводных лодок.
Атаки на Черноморский флот: последние новости
Напомним, что в ночь на 13 сентября российские захватчики заявили об атаке беспилотных летательных аппаратов и ракет на оккупированный Севастополь.
В результате атаки начался масштабный пожар в районе Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе. Позже было опубликованы фотографии российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля, они получили повреждения.
Аналитики системы Oryx пришли к выводу, что российский корабль "Минск" уничтожен.
Сегодня стало известно, что украинские Силы обороны ударили по двум российским патрульным кораблям проекта 22160 "Василий Быков".