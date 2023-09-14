Удар был нанесен по двум патрульным кораблям проекта 22160 "Василий Быков".

Вооруженные силы Украины нанесли повреждения двум российским патрульным кораблям в Черном море.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"14 сентября 2023 года утром Силы обороны нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 "Василий Быков" оккупационного флота России в юго-западной части Черного моря. Есть определенные повреждения", - отмечается в сообщении.

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ВСУ уничтожают вражеские корабли в Черном море

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве обороны РФ заявили о попытке Вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря.

В сети появились снимки поврежденной российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля, которые находились на ремонте. По данным Oryx, "Минск" уничтожен.

А в августе возле Новороссийска дроны поразили большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

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