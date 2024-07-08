Во время удара происходило несколько хирургических процедур.

Российские оккупанты сегодня нанесли циничный ракетный удар по больнице "Охматдет" в Киеве. Врач отделения трансплантации костного мозга и иммунотерапии "Охматдета" Андрей Будзин рассказал о первых минутах после атаки.

"Как раз проводили утренний врачебный обход и как раз началась воздушная тревога. И буквально через несколько мгновений мы услышали первый взрыв, после этого был уже второй более громкий взрыв, и тогда уже ракета попала буквально на территории нашей больницы, в один из корпусов", - рассказал он.

Врач отметил, что это был действительно шок для всех, люди были напуганы. Он рассказал, что ракета разрушила часть здания токсикологического корпуса больницы и фасад соседнего корпуса.

Видео дня

Он также рассказал, что во время удара происходило несколько хирургических процедур.

"В большинстве их удалось приостановить на определенном этапе, стабилизировать пациента... Относительно некоторых пациентов, то их пришлось перевести в реанимацию, потому что на тот момент проводились открытые оперативные вмешательства", - рассказал он, добавив, что сейчас идет комплекс мер по эвакуации тяжелобольных детей в коммунальные учреждения Киева.

Удар по "Охматдету" - что известно

Как писал УНИАН, сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". Оба - взрослые. В частности, погибла врач-нефролог - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул. что это был рассчитанный точный удар оккупантов, а не работа украинской ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: