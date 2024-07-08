Фотографы показали, как выглядит операционная после ударов России.

Россияне ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве в то время, как в одной из операционных проходила операция ребенка.

Об этом сообщили украинские фотографы-документалисты Влада и Константин Либеровы. Они опубликовали короткое видео из того медицинского помещения.

На кадрах видно, что взрывной волной в операционной выбило все стекла. Медицинский инвентарь разбросан, на полу видны капли крови. Операционная устлана кусками разбитого стекла.

Атака на "Охматдет"

Как писал УНИАН, сегодня утром захватчики нанесли масштабный ракетный удар по Украине. В частности, одна из ракет ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что удар по "Охматдету" пришелся на корпус, где дети получали диализ.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что захватчики специально атаковали Киев днем, чтобы нанести как можно больший вред гражданскому населению.

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