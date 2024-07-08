Непосредственно в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых.

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" известно о двух погибших. Сейчас спасатели разбирают основные завалы, чтобы дать людям доступ к воздуху. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко в комментарии РБК-Украина.

По словам министра, непосредственно в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых.

"Сейчас проводим аварийно-спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей, которые, возможно, еще находятся под завалами. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум, на данный момент мы не можем выйти на связь с двумя врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух", - сказал Клименко.

Видео дня

Также глава МВД отметил, что в Киеве организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

Он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Удар по "Охматдету" в Киеве - подробности

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что "россияне целенаправленно били по детям сегодня".

Чуть позже информацию о попадании в "Охматдет" подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там также отметили, что есть повреждения в нескольких районах столицы. В Соломенском районе повреждено офисное здание, в Голосеевском - обломки упали возле жилого дома, в Днепровском горят обломки в жилой застройке. Также в Дарницком районе поврежден частный дом, а в Деснянском - пылает дом.

Вас также могут заинтересовать новости: