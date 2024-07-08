Это 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук.

В результате циничного удара России по детской больнице "Охматдет" погибла 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук. Об этом сообщил в Телеграмм мэр Львова Андрей Садовый.

Как говорится в сообщении, Светлана родилась во Львове, была сиротой, поэтому ее воспитанием занималась родная тетя.

Девушка окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В Охматдете работала детским нефрологом.

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"Похоронят Светлану во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище", - написал Садовый.

Удар по "Охматдету" - что известно

Российские оккупационные войска 8 июля нанесли ракетный удар по Киеву. Под вражеским огнем оказались детская больница "Охматдет". Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул. что это был рассчитанный точный удар оккупантов, а не работа украинской ПВО.

В Киеве организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

По состоянию на 14:30 известно о двух погибших в больнице "Охматдет". Оба - взрослые. В частности, одна врач. Сейчас информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

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