Информация о пострадавших уточняется.

Российская оккупационная армия утром атаковала Одессу баллистикой, поражена инфраструктура.

Как сообщили в Силах обороны юга, враг продолжает системный ракетный террор юга. На рассвете направил управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Уже утром нанес террористический удар баллистикой с временно оккупированного Крыма по Одессе, был поражен объект инфраструктуры. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется. В течение ночи и на рассвете силами противовоздушной обороны уничтожено 3 вражеских разведдрона в Криворожской, Николаевской и Одесской областях.

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19 апреля российская оккупационная армия атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Пострадал мужчина - с осколочным ранением он госпитализирован.

В Министерстве восстановления Украины отметили, что произошла очередная попытка России уничтожить портовую инфраструктуру и остановить экспорт агропродукции. В частности, ракетный удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки. Атакованы два терминала в порту "Южный", которые специализируются на перевалке агропродукции.

Один из них принадлежит всемирно известной сингапурской компании, которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и почти 1000 рабочих мест.

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