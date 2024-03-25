Есть пострадавшие, у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

В Одессе в результате ракетного удара, который российская армия вечером 25 марта нанесла по городу, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры, сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

"По состоянию на сейчас - трое пострадавших женщин. К счастью, ранения не тяжелые. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают", - сообщил чиновник.

По его данным, в Одессе, по состоянию на 19:00, у более чем 300 тысяч абонентов отсутствует электроэнергия.

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"Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", - подчеркнул Кипер.

Позже в Силах обороны юга уточнили, что предварительно известно о 4 раненых. Отмечается, что россияне ударили по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. Два здания разрушены, в домах вокруг выбило стекла.

Удар России по Одессе 25 марта

Напомним, вечером 25 марта российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Украине ракетами. В частности, захватчики обстреляли Одессу.

О ракете, которая мчится на город, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Через несколько минут в Одессе прогремел мощный взрыв, через некоторое время был слышен еще один. Кроме того, военные сообщили о ракете на Кировоградщине курсом на Кременчуг. Впоследствии появилась информация о цели на Полтаву.

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