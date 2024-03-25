Тревога распространилась на все области Украины.

Российские оккупационные войска в очередной раз терроризируют Украину ракетами. Вечером в понедельник, 25 марта, захватчики обстреляли Одессу.

О ракете на город заявили в Воздушных силах ВСУ. Корреспондент УНИАН сообщает о мощном взрыве в Одессе. Он прогремел через несколько минут после того, как была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, военные сообщили о ракете в Кировоградской области курсом на Кременчуг. Впоследствии появилась информация о цели на Полтаву.

Видео дня

Обновлено 17:37: "Николаевский Ванек" сообщает о новом пуске из оккупированного Крыма. Людей просят оставаться в укрытиях.

Обновлено 17:42: Воздушные силы сообщают о ракете в направлении Одессы. Корреспондент УНИАН сообщает о новом взрыве в городе.

Обновлено 17:45: Тревога объявлена по всей Украине.

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