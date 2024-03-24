Также после длительного перерыва армия РФ применила две управляемые авиабомбы в Херсонской области.

В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях российская армия на 40% увеличила применение FPV-дронов. Как сообщили в Силах обороны юга Украины, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 234 FPV-дрона, увеличив их количество почти на 40%, по сравнению с прошлыми сутками", - рассказали военные.

Также агрессор применил 13 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА различных модификаций 269 осколочных боеприпасов. Говорится, что в этом "секторе" - устойчивая тенденция к увеличению минимум на 15% ежесуточно, но против них достаточно удачно работает украинская РЭБ.

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"И все же в результате применения дронов и разрывных боеприпасов ранены три гражданских лица. Повреждены частные дома...", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение боевых суток захватчики нанесли точечные ракетные удары по Николаевской области - крылатыми ракетами вечером и баллистическими ракетами ночью. Поцелили по открытой территории за пределами населенных пунктов. Авиационными ударами с применением 9 управляемых авиабомб и неуправляемых авиационных ракет на Ореховском направлении противник пытался поддерживать свои штурмовые подразделения во время атак.

"Также после длительного перерыва применил 2 управляемые авиабомбы по Херсонщине. В результате авиаудара по Токаревке повреждены магазин и частный дом", - добавляют в Силах обороны.

На Херсонщине вражеские войска 7 раз ударили из артиллерии по областному центру, также обстреляли Берислав, Михайловку, Токаревку, Львовское, Качкаровку, Змиевку, Золотую Балку, Никольское, Антоновку, Белозерку, Первомайское, Садовое, Кизомыс, Тягинку, Бургунку, Томарино, Нововоронцовку, Александровку и Станислав. В результате артиллерийских обстрелов Херсонской области 3 гражданских лица ранены. Повреждены многоэтажка, частные жилые дома, пункт несокрушимости.

На Николаевщине оккупанты из артиллерии обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады, на Днепропетровщине - Никополь, Марганец и Покровскую громаду. В Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Роботино, Левадное, Новоандреевка и Червоноднепровка. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В Черное море на боевое дежурство вышел 1 патрульный корабль вражеского флота. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования.

Напомним, за предыдущие сутки российская армия при менила большое количество ударных дронов различных типов против мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Для этого захватчики задействовали 168 FPV-дронов, 10 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросили на населенные пункты с БпЛА различных модификаций 230 осколочных боеприпасов.

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