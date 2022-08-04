Россия не сможет высадить десант в городе, а все попытки прорыва будут жестко отбиты ВСУ.

На сегодняшний день угрозы наступления российских войск на Кривой Рог, Николаев и Запорожье нет.

Об этом в своем блоге заявил военный эксперт Олег Жданов.

В контексте информации о прибытии российских десантников на оккупированные территории Жданов ответил: "Высадки десанта 100% нет. Почему? Потому что у них нет возможности его высаживать. Вертолетный парк очень сильно пострадал. Самолетный парк там вообще не применишь. Куда его высаживать?".

"Если бы планировалась высадка десанта, их ответил куда-нибудь в районе Мелитополя, на аэродром, посадили бы на "вертушки", борты транспортные и тогда бы повезли и начали высаживать. Но это сегодня нереально. Прорыв вертолетов в глубину не реальный. Обратите внимание: российская авиация дальше линии фронта никуда не залетает. Кроме ракет больше ничего не летит вглубь страны. Поэтому прорываться и бомбить наши города - это бред. Не факт, что они долетят до этих городов - и они прекрасно это знают", - объяснил эксперт.

Жданов отметил, что сегодня - не 24 февраля, вооруженные силы Украины давно окопались.

"Угроза прорыва что для Запорожья, что для Кривого Рога, что для Николаева на сегодня практически равна нулю. Потому что вопрос прорвать оборону: на сегодня количества российсих войск намного меньше тех, что вторгались в Украину 24 февраля", - сказал он.

ВСУ развернуты по штатам военного времени, созданы резервы на всех направлениях, добавил Жданов.

Эксперт считает, что сбор десантников свидетельствует о том, что российское командование до сих пор верит в их наибольшую способность наступать.

"Мы разгромили все десантные батальоны на территории Украины, все они обновили состав. Это не те десантники, которых готовили годами и они умели бегать, прыгать, это молодняк, который набрали на контракт. Да, боевой опыт у них есть, но подготовка хуже. Их собрали как самые лучшие. Тогда о чем говорить о подготовке остальных войск", - подытожил Жданов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Продвижение противника происходит очень медленно. Как сообщал Генштаб утром, враг получил отпор украинских защитников на большинстве направлений.

ВСУ отбили у оккупантов два населенных пункта на Славянском направлении и улучшили свое тактическое положение.

В то же время, по словам полковника СБУ Романа Костенко, ситуация на фронте сложная. Россияне готовятся к наступлениям на многих направлениях и подтягивают силы на юг, плацдарм на правом берегу Днепра для них очень опасен.

Вероятно, Россия будет пытаться наступать в сторону Николаева и Одессы, чтобы забрать больше юга и разорвать свою зависимость от украинской артиллерии.

Тем временем на белорусско-украинской границе спецназовцы Лукашенко проходят проверку боевой готовности.

За все время полномасштабной войны украинские защитники ликвидировали уже 41 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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