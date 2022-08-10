Противники хотят создать плацдарм для наступления на два города в Николаевской области, полагает генерал-майор.

Российские оккупанты хотят захватить город Кривой Рог Днепропетровской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.

Планы противника начнут рушиться, как только они начнут какие-то наступательные действия, рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко во время интервью "РБК-Украина".

"Они хотят захватить Кривой Рог, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск. Тогда они смогут попробовать взять Николаев в кольцо", - предупредил собеседник.

Генерал отметил, что враги уже пытались захватить Николаев, но не смогли это сделать, поэтому сейчас хотят обойти областной центр, взять его в кольцо, а потом это кольцо сжимать.

"…В принципе так, как они это делали с Мариуполем. Но я думаю, что все эти их планы начнут рушиться, как только они начнут какие-либо наступательные действия", - полагает он.

Напомним, российские захватчики вторглись на украинскую территорию без объявления войны рано утром 24 февраля. Враги обстреливали военные и гражданские объекты, а также брали под контроль населенные пункты. Противникам удалось захватить Мариуполь.

В апреле президент Владимир Зеленский сообщил, что в городе погибли десятки тысяч человек.

Противники не раз обстреливали Кривой Рог и Николаев из разного вооружения, были жертвы.

Вооруженные силы Украины дают достойный отпор оккупантам. По состоянию на 10 августа на украинской земле уничтожили 42 800 захватчиков и, в частности, 1 832 вражеских танка.

Вас также могут заинтересовать новости: