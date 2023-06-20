Всю территорию Украины пока нельзя защитить имеющимися зенитно-ракетными комплексами, отметил спикер Воздушных сил нашей армии.

В ночь на вторник, 20 июня, иранским беспилотникам-камикадзе Shahed-136/131, запущенным российскими захватчиками, удалось долететь до Львова, поскольку в Украине недостаточно средств противовоздушной обороны.

Украина не может защитить всю свою территорию теми зенитно-ракетными комплексами, которые сейчас имеет, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире "Радио Свобода". По его словам, сейчас ПВО размещено там, где оно наиболее необходимо.

"...Сегодня ПВО размещено там, где это наиболее нужно, защищая крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта. Не хватает банально средств ПВО, и это еще мягко говоря, для того, чтобы покрыть Украину колпаком, как это сделало государство Израиль", - отметил спикер.

Игнат добавил, что беспилотники летят по руслам рек разными маршрутами, поэтому мобильным группам сложно ночью ликвидировать их из стрелкового оружия, которое имеет небольшой радиус действия. Кроме того, по его словам, воздушные цели устаревшие украинские истребители не могут уничтожать эффективно. По его словам, защитники неба делают все возможное, но нашему государству необходимы американские истребители F-16.

"Истребители 70-х годов не способны эффективно уничтожать (воздушные цели - Ред.). Летчики способны, делаем все возможное, и есть коэффициент сбития, есть какой-то результат. Но этого недостаточно, потому что техника морально устарела. Не видит тот радар. Невозможно этим вооружением эффективно их уничтожать...", - подчеркнул он.

Атака дронами на Львов - сегодня это стоит знать

В ночь на 20 июня россияне запустили по украинской территории 35 ударных беспилотников, украинская противовоздушная оборона ликвидировала 32 из них.

Сообщалось, что во Львове вражеский дрон попал в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Позже сообщалось, что из-за ночной вражеской атаки в областном центре трамваи изменили маршруты.

Вас также могут заинтересовать новости: