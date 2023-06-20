Кроме применения БПЛА, российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300.

В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Пуски осуществлялись северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря", - уточняется в сообщении.

Всего оккупанты применили 35 ударных дронов, из которых 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне.

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"30 "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных сил, еще два - подразделениями Сухопутных войск", - отметили в ВСУ.

Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем основное направление атаки иранских дронов - Киевская область, где было уничтожено более двух десятков "Шахедов".

Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300.

Ночная атака оккупантов: детали

Ночью в целом ряде областей раздавалась воздушная тревога. Позже стало известно о попадании в инфраструктурный объект во Львове, а в Запорожской области враг попал в фермерское хозяйство.

Позже в КГВА сообщили, что над столицей ПВО сбила 20 "Шахедов". Данных о пострадавших не поступало.

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