В ночь на 20 июня российские оккупанты нанесли удар иранскими барражирующими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Пуски осуществлялись северного и южного направлений – Брянская область и восточное побережье Азовского моря", - уточняется в сообщении.
Всего оккупанты применили 35 ударных дронов, из которых 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне.
"30 "Шахедов" уничтожены силами и средствами Воздушных сил, еще два - подразделениями Сухопутных войск", - отметили в ВСУ.
Противовоздушная оборона сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем основное направление атаки иранских дронов - Киевская область, где было уничтожено более двух десятков "Шахедов".
Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300.
Ночная атака оккупантов: детали
Ночью в целом ряде областей раздавалась воздушная тревога. Позже стало известно о попадании в инфраструктурный объект во Львове, а в Запорожской области враг попал в фермерское хозяйство.
Позже в КГВА сообщили, что над столицей ПВО сбила 20 "Шахедов". Данных о пострадавших не поступало.