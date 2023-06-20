Сегодня утром во Львове раздавались взрывы.

Во Львове из-за утренних обстрелов трамваи меняют маршруты. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая изменили маршрут", - сообщил он.

По данным мэра, трамвайные маршруты №3 и №9 сократили до Академии художеств, а трамвайный маршрут №4 едет через улицу Городоцкую.

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"Кроме этого на эти маршруты выпустили на несколько трамваев меньше, чтобы не увеличивать трафик", - отметил Садовый.

Утренняя атака по Украине 20 июня - что известно

Сегодня рано утром по всей Украине была объявлена воздушная тревога, которая длилась несколько часов. Взрывы прогремели в Киеве, Запорожье и Львове.

В частности, во Львове жители слышали по меньшей мере три взрыва. Впоследствии стало известно, что россияне попали в объект критической инфраструктуры. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, в результате прилета люди не пострадали, но произошел пожар.

Также оккупанты атаковали дронами Киев. Над столицей удалось сбить 20 беспилотников. Это уже вторая атака иранскими дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.

Запорожье страна-террорист атаковала ракетами С-300.

По данным Генштаба, всего противник запустил по Украине 30 иранских "Шахедов", 28 из которых удалось сбить.

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